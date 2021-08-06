Севастополю на газификацию нужно 7,5 миллиарда рублей

Такие данные были озвучены на рабочем совещании на тему догазификации населенных пунктов в рамках исполнения поручения президента по «последней миле», которое провел в Севастополе вице-премьер Правительства РФ Александр Новак.

«У нас сегодня работает Александр Валентинович Новак. Тема важнейшая — догазификация, нулевое технологическое присоединение. В Севастополе ситуация особая, отличная от всей страны, потому как Газпром у нас здесь непосредственно не работает. В основном газификация осуществляется за счет федеральной целевой программы», — объяснил губернатор города Михаил Развожаев.

Раньше присоединение к газовым сетям оплачивал конечный потребитель. Но после поручения Президента РФ был принят закон, по которому газ до границ участка домовладения должны подводить без привлечения средств граждан. Для реализации проекта комплексной газификации страны вводится институт единого оператора подключения. Во всей России — это Газпром. А в Крыму и в Севастополе, где Газпрома нет, должны создать региональных операторов.

По словам М.Развожаева, хоть все новые проекты уже и делаются с учетом нулевого техприсоединения, накопилось большое количество участков, где надо его все-таки обеспечить. «Если говорить о догазификации — это 18 тысяч участков и два миллиарда рублей», — привел данные глава города. На эти цели Севастополю уже выделена субсидия в размере 40 млн рублей, рассчитанная, в том числе, на подведение газа до границ земельных участков в Андреевке и Фронтовом.

«В основном все сети уже сделаны до нулевого техприсоединения», — подчеркнул губернатор.

Как выяснилось во время совещания, нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы технологического присоединения и системы оплаты, еще не приняты. Но А.Новак пообещал, что это случится уже в августе.

«Человек не будет платить за технологическое присоединение, за подведение газа к границам участка. Несмотря на то, что нормативная база выйдет только в августе, по всем договорам, которые были заключены с 21 апреля 2021 года, по заявке владельца жилого дома могут быть возвращены средства, которые были уплачены. Это тоже должно войти в объем общего финансирования», — подчеркнул А.Новак.

Он также отметил ключевую роль оперативных штабов по вопросам газификации, которые созданы в каждом субъекте.

«У нас работает федеральный штаб в каждом субъекте, который оказывает поддержку по всем вопросам: производства работ, поддержки по приобретению жителями оборудования внутридомового, а также оказания комплексной услуги для проведения газа внутри участка. Это тоже поручение президента, и нам нужно обеспечить не только подведение газа к границам, но и оказание комплексной услуги», — добавил заместитель председателя правительства.

По каждому населенному пункту, где уже проложены сети газоснабжения, будет составлен план-график догазификации. Такая мера позволит при подаче заявки точно знать, в какие сроки будут выполнены работы.

«Знаю, что у вас есть программа. Сегодня мы обсудим ход ее реализации. Необходимую поддержку, которая нужна со стороны правительства, готовы оказать», — подчеркнул А.Новак.

По предварительным расчетам, на выполнение работ по газификации Севастополя в полном объеме необходимо финансирование в сумме 7,5 млрд рублей. В эту сумму, в том числе, включены затраты на газификацию 444 дачных кооперативов (ТСН, ДСК и других форм собственности), в которых насчитывается более 89 тысяч частных домовладений. Ориентировочный объем финансирования данных объектов — порядка 4 млрд рублей.

Чтобы решить эту задачу до 2025 года и обеспечить подключение «последней мили» на всей территории города, необходимо строительство сетей газораспределения в зонах отсутствия системы газоснабжения и в зонах перспективной застройки, а также реконструкция и замена существующих газопроводов с увеличением их диаметров, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В Крыму тоже подсчитали

В Крыму количество подпадающих под действие догазификации домовладений — 78 тысяч. Они находятся в тех населенных пунктах, где газ есть, но дома или улицы частично не газифицированы. На эту догазификацию потребуется 7,4 млрд рублей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов после аналогичного совещания с А.Новаком в Симферополе днем ранее. По словам С.Аксенова, на 15 тысяч домовладений, которые уже подали заявки, нужно около 1,5 млрд рублей.

При этом уровень газификации Республики Крым составляет 76,9% при среднероссийском — 70%.