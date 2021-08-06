Количество новых ковид-заболевших приближается к двум сотням в сутки

Выписаны после выздоровления 116 человек, умерли семь. За неделю с 30 июля по 6 августа — 1215 заболевших и 43 умерших от ковида. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 21851 человек, 18952 человек выздоровели, 889 умерли.

На утро 6 августа сделали прививку от коронавируса 121849 жителей города, второй этап вакцинации прошли 104540 человек.

Севастополь — в антилидерах ковидной статистики страны

На совещании с членами правительства, которое провел Президент России 5 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко в числе регионов страны, в которых ситуация по коронавирусу остается напряженной и отмечается рост, назвал Севастополь. Сюда и в республики Тыва, Коми, Магаданскую, Астраханскую области, также в Самару и Краснодарский край будут направлены бригады по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.

Министр отметил, что в стране мест в больницах и реанимационной защиты достаточно, но количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, по сравнению с предыдущими периодами, выше. В структуре госпитализированных 11 процентов — пациенты в тяжелом состоянии. Сохраняется тенденция увеличения количества заболевших молодого возраста.