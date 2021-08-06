65 спасателей расчищают подтопленный монастырь

Специалисты МЧС России проводят работу по ликвидации подтопления Косьмо-Дамиановского монастыря в горах под Алуштой.

Монастырь оказался подтоплен и завален селем в результате сильного дождя, который прошел 4 августа. Обрушилась подпорная стена горной дороги, завален бревнами и камнями канал отвода дождевой воды, частично разрушены хозяйственные постройки, заилена территория . Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Ситуация осложнена тем, что монастырь расположен на сложном скальном участке горно-лесной местности, а в МЧС и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Алушты монахи обратились лишь спустя сутки после подтопления.

На месте происшествия силами аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым с привлечением сотрудников ФГБУ «Комплекс Крым» с 5 августа ведутся аварийно-восстановительные работы. С применением инженерной техники расчищаются канал отвода дождевой воды и территория монастыря.

К наступлению темноты очищено 300 кв.м заиленной территории, вывезено 120 куб.м каменогрязевой смеси, очищено 15 м водного канала. Вода самотеком идет по нему.

Всего в ликвидации последствий разгула стихии принимают участие 65 спасателей и 12 единиц техники.

С утра работы, приостановленные с наступлением темного времени суток, были возобновлены.