Зарегистрированы семь кандидатов на одно думское место

Городская избирательная комиссия Севастополя зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу №219 семь кандидатов.

В среду, 4 августа, в 18.00 истек срок приема документов для регистрации.

«О своем выдвижении, предоставив соответствующее заявление в Севастопольскую избирательную комиссию, заявили восемь человек: представители семи партий и самовыдвиженец. Время подачи документов для регистрации истекло в 18.00 4 августа. Предоставили документы и зарегистрированы в качестве кандидатов для участия в выборах семеро из них», — сообщили в горизбиркоме.

Самовыдвиженец Ольга Тимофеева не предоставила документы на регистрацию. В итоге на выборах в сентябре жители Севастополя будут выбирать депутата Государственной Думы по 219-му округу из семи претендентов. Все они выдвинуты парламентскими партиями, поэтому им не пришлось собирать подписи в свою поддержку, чтобы стать кандидатами.

В алфавитном порядке список выглядит так:

— Владимир Браковенко — второй секретарь горкома КПРФ, выдвинут КПРФ;

— Илья Журавлев — вице-спикер городского заксобрания. выдвинут ЛДПР;

— Татьяна Лобач — вице-спикер городского парламента, выдвинута «Единой Россией»;

— Александр Кубряков — замдиректора Морского гидрофизического института РАН, выдвинут «Российской экологической партией «Зеленые»;

— Андрей Реуцкий — самозанятый, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»;

— Алексей Савватеев — профессор Адыгейского государственного университета, от партии «Новые люди»;

— Виктор Яценко — советник генерального директора научно-производственной компании «Криптонит», выдвинут объединенными партиями «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В Единый день голосования 19 сентября жители Севастополя будут выбирать депутатов в Госдуму восьмого созыва по многомандатному округу и одномандатному; недостающего депутата зак­собрания по округу №6 и депутатов в советы восьми из 10 муниципальных округов (кроме Ленинского и Гагаринского).

Выборы пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Севастопольцы могут проголосовать дистанционно — по интернету, но для этого нужно пройти регистрацию на портале госуслуг.