Пловец из Севастополя Андрей Граничка готовится к паралимпиаде на Сахалине
Первый старт севастопольского пловца, члена паралимпийской сборной России, состоится в Токио 26 августа.
Об этом «Севастопольской газете» рассказал руководитель ГАУ «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» Евгений Мащенко.
По его словам, первой соревновательной дисциплиной для нашего спортсмена станет дистанция «200 метров, комплекс». Далее он выступит и в других видах спортивной программы.
По словам Е.Мащенко, сейчас российская паралимпийская сборная по плаванию находится на острове Сахалин, что связано с необходимостью пройти климатическую и временную адаптацию в условиях, приближенных к тем, что будут на Олимпиаде в Токио.
Туда команда пловцов вылетит 19 августа, а сами соревнования начнутся 25 августа. Нашего спортсмена сопровождает его севастопольский тренер по плаванию Ирина Мащенко.
На сегодня спортсмены-паралимпийцы распределены по видам спорта по разным городам страны. Например, севастопольская спортсменка— боччистка Ольга Долгова проводит тренировки в городе Алексин Тульской области.