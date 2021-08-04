В Крыму зафиксирован максимальный уровень смертности за период пандемии

Семьдесят три случая смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в Крыму за неделю, это максимальный показатель за период пандемии, сообщила 4 августа на совещании оперштаба региона главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

«Антирекордным на этой неделе стал уровень смертности — 73 летальных исхода зарегистрированы за последнюю неделю. Это самый высокий показатель за весь период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией», — цитирует Н.Пеньковскую ТАСС.

По ее словам, 20% в общем числе летальных случаев приходится на людей моложе 65 лет.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 60 тысяч случаев заражения, выздоровели около 51 тысяч человек, умерли около 1,8 тысяч пациентов.

Данные по смертности от коронавируса в Севастополе также бьют рекорды. За неделю (29 июля – 4 августа) covid-19 заболели 1169 человек, умерли — 40.