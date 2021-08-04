В бухте Гильзовая продолжаются работы по поиску боеприпасов времен войны

Артиллерийские снаряды, взрыватели и минометные мины, ручные гранаты — всего 1255 боеприпасов времен Великой Отечественной войны — таков итог работ пиротехников МЧС России в севастопольской бухте в районе Фиолента.

Очередная группа находок — 247 боеприпасов — была поднята со дна на минувшей неделе. Крупнейший — калибра 180 миллиметров. Предметы по морю доставили в Голубую бухту, вынесли на берег и погрузили на борт спецтранспорта, который вывез их к месту временного хранения.

Уничтожение опасных находок будет произведено в ближайшее время, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю. На время работ отдыхающих попросили покинуть побережье, полиция перекрыла доступ в опасную зону. Обстановку и соблюдение порядка на оцепленной территории с воздуха контролировали с помощью беспилотных летательных аппаратов МЧС.

Масштабная операция по очистке от взрывоопасных предметов акватории бухты Гильзовая стартовала в мае. На первом этапе сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю работали совместно с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом — Центроспасом. С 10 июня севастопольские водолазы и пиротехники МЧС ведут работы самостоятельно.

Мероприятия на данном подводном потенциально опасном объекте продолжатся до конца октября.