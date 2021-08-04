Росреестр найдет в Севастополе землю для строек

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подписали соглашение о взаимодействии в сфере повышения эффективности использования земель, а также в вопросах цифровой трансформации услуг и сервисов ведомства.

Как сообщается на сайте Росреестра, в ходе поездки в Южный Федеральный округ вице-премьер Марат Хуснуллин 30 июля провел совещание по социально-экономическому развитию Севастополя, где поручил руководству субъекта заключить соглашение по реализации проекта «Земля для стройки» с целью вовлечения в оборот земель субъекта для жилищного строительства.

«Сервис «Земля для стройки» стал удобным инструментом, с помощью которого граждане и инвесторы могут оценить и выбрать на Публичной кадастровой карте подходящие для строительства жилья земли. Соглашение с руководством Севастополя, подписанное в развитие поручения вице-премьера Марата Хуснуллина, повысит качество оборота недвижимости и инвестиционный потенциал субъекта, в целом обеспечит его экономический рост», — заявил на подписании соглашения руководитель Росреестра.

По словам М.Развозжаева, «соглашение регламентирует дальнейшую совместную работу по наведению порядка в земельно-имущественных вопросах, выявлению неучтенных земель и другой недвижимости, повышению скорости регистрации, улучшению качества услуг для бизнеса и граждан в сфере имущественных отношений, расширению комплексных кадастровых работ».

В рамках соглашения планируется усилить работу в сфере цифровизации услуг и сервисов Росреестра на территории Севастополя, чтобы люди могли оформлять сделки с недвижимостью просто и быстро, а также активизировать наполнение ЕГРН актуальными сведениями об объектах недвижимости в субъекте.

В 2020 году Росреестром проведена системная работа по анализу эффективности использования земель и вовлечения ее в оборот. В результате выявлено более 100 тысяч гектаров земель, пригодных для вовлечения в жилищное строительство. Сегодня эти сведения размещаются на Публичной кадастровой карте (ПКК) в рамках созданного сервиса «Земля для стройки». В рамках этой работы Росреестр уже заключил соответствующие соглашения с 77 субъектами РФ.