Перечислил телефонной мошеннице 967 тысяч рублей

Житель Севастополя не смог устоять перед просьбой лже-сотрудницы банка и 66 раз перевел деньги с своего счета на 32 неизвестных телефонных номера.

Несмотря на регулярно проводимую сотрудниками полиции информационно-разъяснительную работу среди населения, граждане продолжают перечислять дистанционным мошенникам свои сбережения. В числе потерпевших оказываются как пожилые горожане, так и молодые люди. Более того, среди заявителей, потерявших сотни тысяч рублей, нередко есть те, кто знал о способах дистанционного мошенничества, но не смотря на это поддался на уловки злоумышленников.

Так, в конце июля 53-летний житель Севастополя перечислил мошенникам 967 тысяч рублей, осуществив при этом 66 транзакций на 32 различных номера.

Происходило все по наиболее популярной преступной схеме. Мужчине позвонила девушка, представилась сотрудницей регионального коммерческого банка, и под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа убедила его перечислить свои сбережения на резервные счета, указанные ею. Потерпевший знал о существовании такого вида дистанционного мошенничества, но безропотно выполнил все инструкции и лишился денег.

Полиция Севастополя напоминает жителям и гостям города: если вам позвонили, представились сотрудником банка или кем бы то ни было, сообщили о проблемах с банковским счетом или необходимостью оказания содействия в поимке преступников – это дистанционные мошенники. Немедленно прекратите разговор и не выполняйте никаких инструкций, так вы убережете свои деньги от преступных посягательств.