На поездах «Таврия» до конца года действуют скидки на семейные поездки

Специальный тариф «Семья» применяется на всех действующих направлениях поездов «Таврия» со 2 августа до конца текущего года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 июня 2021 года №875.

Скидкой до 50% могут воспользоваться родители (законные опекуны), путешествующие с детьми до 18 лет, при покупке билетов в кассах дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Оформление проезда по тарифу «Семья» производится по полному и детскому тарифам в купейных вагонах поездов дальнего следования.

Перерасчет по уже купленным проездным документам не производится, но можно осуществить возврат и купить билеты заново с применением льготы, советуют в пресс-службе компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда «Таврия» связывают Крымский полуостров с более чем 30 крупными населенными пунктами в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России региона. Из Симферополя поезда курсируют в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Кисловодск, Мурманск и Тамбов. Из Севастополя и Евпатории — в Москву и Санкт-Петербург/Псков, а также из Москвы в Феодосию.

Глубина продажи билетов на поезда «Таврия» составляет 90 суток.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте grandtrain.ru в разделе «Пассажирам».