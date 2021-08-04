Диорама закрыта до 31 марта 2022 года

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» с 5 августа закрывается на реставрацию. Работы стоимостью 60 миллионов рублей нужно завершить до 31 марта 2022 года.

Последняя реставрация здания проводилась более четверти века назад, сообщает пресс-служба Музея обороны и освобождения Севастополя. Нынешнюю — проводит компания «РБМ Реконструкция» из Ленинградской области.

Туристов приглашают на уличные экскурсии, мастер-классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники на Сапун-горе.