Три года будут наблюдать за краснокнижными животными, растениями и грибами

По заказу Севприроднадзора ученые ИнБЮМа провели мониторинг объектов Красной книги Севастополя на лесных территориях в Ласпи и на мысе Айя и организовали восемь площадок для дальнейшего наблюдения.

Мониторинг проводился в границах государственных природных ландшафтных заказников регионального значения «Ласпи» и «Мыс Айя» (54 и 67 кварталы Чернореченского участкового лесничества, и 9 квартал Орлиновского участкового лесничества).

Согласно программе полевых работ в конце июля проведена научная экспедиция ФИЦ ИнБЮМ по оценке современного состояния природных комплексов лесных кварталов ООПТ, которые находятся в условиях высокой рекреационной нагрузки, и заложено восемь стационарных площадок на территории двух заказников. На этих площадках в течение трех лет будут проводиться регулярные наблюдения за охраняемыми видами и их популяциями, среди которых можжевельник высокий, можжевельник дельтовидный (м. колючий), сосна брутийская, сосна Паласса, фисташка туполистная и земляничник мелкоплодный.

По результатам научно-исследовательской работы будут уточнены ареалы охраняемых видов, выявлена динамика их численности и проанализированы негативные факторы, представляющие угрозу для природных комплексов и охраняемых видов растений, животных и грибов, сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Руководила экспедицией, в которой участвовали ученые и волонтеры, Наталья Мильчакова Наталия Афанасьевна, к.б.н., руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ.