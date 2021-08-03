Съезд на улицу Индустриальную с Камышовского шоссе закрыт до 5 августа

Ограничение движения с Камышовской объездной на ул.Индустриальную продлили еще на сутки. Информацию об этом распространила пресс-служба департамента транспорта Севастополя.

Новый срок снятия ограничений — 5 августа в 2.00, а не 4 августа, как объявляли ранее.

Напомним, что временный запрет на проезд транспорта действует на участке до дома №26 по улице Индустриальной.

Ограничения введены в рамках реконструкции региональной автомобильной дороги порт – Камышовая бухта, реализуемый в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Севастополя.