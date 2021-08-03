РНКБ создал свою страховую компанию

Об этом ТАСС сообщил председатель правления кредитной организации Михаил Якунин.

«У нас была создана страховая компания «Константа», в этом году с августа мы ее запускаем в работу. Планируем занять порядка 60% рынка страховых услуг в Крыму в перспективе трех-пяти лет. Для нас это большой шаг, будем фокусироваться на банковском страховании в первую очередь (страхование заемщиков, страхование имущества, личное страхование и так далее)», — сказал он.

По словам М.Якунина, компании в дальнейшем будет оказывать полный спектр страховых услуг, в том числе добровольное медстрахование (ДМС), корпоративное страхование, а также — после анализа целесообразности — может быть запущен сегмент ОСАГО.

«Мы надеемся, что в следующем году мы возьмем не менее 1,5 млрд рублей страховых премий», — отметил он.

РНКБ — банк со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.