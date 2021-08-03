Объявили новое проектирование обхода Инкерманского монастыря

Крымская железная дорога ищет подрядчика на новое проектирование ветки в обход Свято-Климентского монастыря, чтобы не сносить стадион и дома в Инкермане.

Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

Заявки на участие в тендере принимаются до 25 августа. Начальная цена контракта составляет 138 млн рублей. Срок выполнения работ, включая получение положительного заключения Главгосэкспертизы, составляет 273 календарных дня.

Протяженность проектируемого участка — 1,6 км. Начало железнодорожного обхода — 1529 км, далее по эстакаде он идет через территорию завода ЖБИ, вдоль реки Черная. Окончание обхода — 1531 км в районе моста через реку Черная. Необходимо предусмотреть возможность укладки второго пути, говорится в техзадании на проектирование.

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта — 3,3 млрд рублей (без НДС) в текущих ценах. А вот срок окончания строительства в техзадании, размещенном на портале госзакупок, почему-то обозначен маем 2022 года.

Поручение по строительству обхода Инкерманского Свято-Климентского монастыря было дано Президентом России Владимиром Путиным по итогам визита в Севастополь и Крым в январе 2020 года, и уже в феврале Крымская железная дорога стала искать подрядчика на его проектирование.

Через год выяснилось, что новая ветка железной дороги пройдет прямо по стадиону в Инкермане, который ремонтируют по той же ФЦП. Решение проектировщиков предполагает снос жилых домов и чуть ли не уничтожение туннелем Загайтанской скалы, не менее значимого объекта культурного наследия, чем Инкерманский монастырь. Это вызвало недовольство местных жителей.

В мае 2021 года губернатор Севастополя в эфире телеканала «НТС» объявил, что решено ветку сдвинуть от стадиона в сторону промзоны у реки Черная.

«Она будет сделана на эстакаде, красивой, закрыта в стеклянную трубу, предположительно, — анонсировал губернатор. — Главный смысл — она будет бесшумная, и она совершенно точно не потребует сноса никаких домовладений и никаких наших социальных объектов, объектов истории. Никаких тоннелей новых не появится, мы не повредим Загайтанскую пещеру».