Июльские дожди наполнили Чернореченское водохранилище почти на 9 млн кубов

В июле приток воды в Чернореченское водохранилище составил 8,918 млн кубометров, сообщило ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В первой половине июля на Крымском полуострове выпали значительные осадки. Прошли ливневые, кратковременные дожди, которые носили локальный характер. Наибольшее их количество выпало в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача — 126-170 мм (в 1,8-4,7 раз больше нормы). Из-за этого 4 июля в бассейне реки Бельбек и на ее притоках сформировались значительные паводки. На гидропосту в селе Фруктовое подъем реки составил 3,7 м.

Выпавшие в первой декаде месяца осадки способствовали поддержанию водности в бассейнах рек Альма, Бельбек, Черная и т. д.

Средние расходы воды на гидропостах рери Черная в с.Родниковое оказались в разы выше нормы, в низовье Качи — 96-139 % нормы, а на остальных — 42-62 % нормы. Такая высокая водность нехарактерна для крымских рек в это время года.