Восьмой этап трассы «Таврида» планируют сдать раньше срока

Информацию об этом 30 июля озвучили посетивший город с рабочим визитом вице-премьер Марат Хуснуллин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как сообщил глава города, вице-премьер поставил задачу полностью завершить проект к 2023 году. И этот срок оценивается губернатором, как весьма амбициозный.

— Самая большая сложность восьмого этапа — устройство двух мостовых переходов для четырех полос движения, плюс в двух уровнях развязки на Ялтинском кольце. То, что сейчас севастопольцы и гости города наблюдают, интенсивность строительства, говорит о том, что дорога строится активно, строители идут с опережением графика, — сообщил М.Развожаев.

По его словам, хотя стройка вызывает определенные неудобства, ее лучше поскорее закончить и пользоваться полноценно трассой.

— Из этого исходим. А так все вопросы решены, — заявил он.

— Подрядчик «ВАД» — один из лучших в стране. Я дал поручение закончить раньше контрактного срока. Это не просто поручение, к этому есть возможности. Мы также договорились решить вопрос финансирования. Если подрядчик будет строить быстрее, мы дополнительные деньги на финансирование найдем, — добавил М.Хуснуллин.

Вице-премьер заверил, что пока подрядчик свои обещания выполняет, и выразил надежду, что севастопольцы получат дорогу раньше намеченного срока.

Ввод восьмого отрезка трассы «Таврида» первоначально был намечен на 2021 год — лишь на год позже остальных семи этапов дороги между Керчью и Севастополем. Но в 2019 году генподрядчик попросил о переносе срока на год, а потом и еще на год.

Госконтракт между департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и АО «ВАД» на строительство и реконструкцию 8-го участка трассы «Таврида» был заключен в июне 2020 года. В нем срок реализации — ноябрь 2023 года. Сумма контракта 8,939 млрд рублей