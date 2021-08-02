В перечень научно-образовательных центров мирового уровня добавлены еще пять

Пять научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня объявлены победителями всероссийского отбора и смогут претендовать на гранты из федерального бюджета.

Распоряжение об этом 24 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

НОЦ — особые межрегиональные структуры, представляющие собой партнерство научных и образовательных организаций с компаниями реального сектора экономики.

Задачу сформировать сеть из 15 таких центров поставил президент России Владимир Путин. Десять из них правительство определило ранее. Новым распоряжением утверждается финальная пятерка.

В число победителей этого года попали следующие центры:

— «Север: территория устойчивого развития» — создан по инициативе Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской области, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия);

— «Енисейская Сибирь» — создан по инициативе Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия;

— «Байкал» — создан по инициативе Иркутской области и Республики Бурятия;

— «МореАгроБиоТех» — создан по инициативе Севастополя и Республики Крым;

— Межрегиональный научно-образовательный центр Юга России — создан по инициативе Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области.

К научным интересам вышеперечисленных центров относятся, в частности, экология и климат, рациональное природопользование, изучение новых энергоносителей, биотехнологии, вопросы продовольственного обеспечения.

Гранты будут выплачиваться по итогам реализации проектов, включенных в планы развития центров. В следующем году на эту меру поддержки будет направлено 1,66 млрд рублей.

Принятое решение послужит укреплению научного потенциала регионов, ускорит коммерциализацию инновационных разработок российских ученых.

На заседании Совета научно-образовательных центров 9 июля 2021 года среди 14 претендентов была презентована и победила концепция создания научно-образовательного центра мирового уровня в Севастополе и Республике Крым — НОЦ «МореАгроБиоТех». Основные направления исследований — судостроение в партнерстве с ОСК (в том числе беспилотники), технологичный агропром (развитие питомников для виноградарства, аквакультура, развитие инновационной долины «Агрополис»), морское приборостроение, экологический мониторинг. Компетенции будут развивать на базе двух университетов — СевГУ и КФУ.