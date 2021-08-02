Уехал от жены на украденные деньги

Севастопольские полицейские задержали кассира, который незаконно присвоил 110 тысяч рублей и уехал в Москву, пытаясь доказать супруге свою независимость.

Как установила полиция, кассир одного из магазинов Балаклавы во время ночной смены забрал из кассы 110 тысяч рублей и скрылся. Собрав личные вещи и документы, злоумышленник приобрел билеты на поезд и направился в столицу, где его задержали и доставили в Севастополь сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району.

Задержанный рассказал, что поссорился с женой и уехал, чтобы доказать ей свою независимость. Деньги на поездку он решил позаимствовать в магазине.

При задержании у мужчины изъяли 96 тысяч рублей, а остальные деньги он успел потратить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата», ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.