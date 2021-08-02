Трое братьев попали в больницу с отравлением угарным газом

Как установило следствие, вечером 1 августа родители, проживающие в частном домовладении по ул.Полтавская на Корабельной стороне Севастополя, обратили внимание на слабость троих несовершеннолетних детей в возрасте 5, 7 и 9 лет. В медицинском учреждении, куда были госпитализированы мальчики, им был поставлен диагноз «Отравление угарным газом».

В настоящее время дети находятся в медучреждении в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работал следователь следственного отдела по Нахимовскому району Севастополя, выяснивший, что используемый в доме на протяжении длительного времени газовый котел не был официально введен в эксплуатацию.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей