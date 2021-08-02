Студенты идут в яхтенный поход

Торжественный старт двухнедельному плаванию будет дан 7 августа на Графской пристани. Его участники — 335 человек — пройдут по маршруту из Севастополя до Новороссийска и обратно с заходом в Артек, Феодосию и Керчь. В пунктах заходов планируется проведение спортивных мероприятий, посещение памятных мест и музейных комплексов, возложение цветов к мемориалам и памятникам, сообщили в пресс-службе СевГУ.

В походе примут участие спасательное буксирное судно «СБ-5» и катер связи «КСВ-67» ЧФ, трехмачтовый фрегат «Херсонес», парусно-моторные яхты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова «Гермес», «Фиолент» и «Юнона», крейсерские яхты Государственного морского университета (ГМУ) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова «Спасибо» и «Успех», а также шхуна МДЦ «Артек» «Святая Татьяна».

Организаторами похода стали региональные отделения «Юнармии» и ДОСААФ России в Севастополе, Черноморский флот, а также «Спортивный клуб «Юнармейцы Севастополя».