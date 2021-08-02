Сирийские реставраторы пройдут курс по восстановлению памятников в Херсонесе

Специалисты департамента древностей и музеев Сирии пройдут в России практику по сохранению и восстановлению памятников древности и фиксации их современного состояния во время посещения Херсонеса и Санкт-Петербурга.

Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС 2 августа заместитель директора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, руководитель проектов «Пальмира во времени и пространстве», «Спасение раннехристианских храмов Сирии» Наталья Соловьева.

По ее словам, сирийские специалисты будут наблюдать за археологическими раскопками в Херсонесе и за работой реставраторов Государственного Эрмитажа.

«У Государственного Эрмитажа существует договор, как и у нашего института, о реставрации объектов культурного наследия, они реставрируют артефакты. Пока из-за вируса работа была приостановлена на 2020 год — не было возможности пересечения границ. Но сейчас, возможно в сентябре, планируется приезд специалистов из Сирии. Трое специалистов департамента музеев и древностей Сирии приедут к нам в экспедицию в Херсонес, где мы научим их нашим методам работы и фиксации, и специалисты-реставраторы департамента музеев и древностей приедут в Эрмитаж, где их также будут обучать методам реставрационных работ с артефактами», — сказала Н.Соловьева.

Она отметила, что это будет первый визит сирийских экспертов в российские учреждения для обмена опытом по реставрации памятников, но совместная работа в этом направлении ведется уже несколько лет. Российские ученые выезжали в экспедицию в Пальмиру для фиксации состояния объекта всемирного наследия после действий боевиков, а также проводят обследование раннехристианских храмов Сирии.

«В составе наших экспедиций всегда есть сирийские коллеги, мы делимся друг с другом своим опытом и методами фиксации», — отметила Н.Соловьева.

Она рассказала, что в конце июля ИИМК РАН совместно с Генеральным Департаментом Древностей и Музеев (DGAM) провели в Сирии круглый стол на тему «Культурное наследие в опасности», в работе которого с российской стороны приняли участие представители национального комитета ИКОМОС Россия, Государственного музея Востока, Государственного Эрмитажа, правительства Санкт-Петербурга и эксперты в области сохранения культурного наследия. Мероприятие было приурочено к совместному заседанию межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

«Мы провели круглый стол «Культурное наследие в опасности», поскольку на сегодняшний день на территории Ближнего Востока уже уничтожено безвозвратно около трех тысяч памятников и около пяти тысяч памятников находится под угрозой разрушения из-за действий террористов. Мы совместно с сирийцами решили провести такой круглый стол, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме», — отметила замдиректора ИИМК РАН. Резолюция круглого стола будет распространена через ИКОМОС, ее также планируется направить в ЮНЕСКО.