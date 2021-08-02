Напомнил про комету между Севастополем и Сочи

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК ТВ заявил, что в ближайших планах министерства осуществить проект морских перевозок на судах на подводных крыльях «Комета 120» между Сочи и Севастополем.

«Мы опять становимся мобильнее и связываем страну. И, например, не так давно, два года назад, запустили новый маршрут Ялта – Севастополь на «Комете 120». Недавно запустили маршрут Сочи – Геленджик – Новороссийск. И дальше следующий этап, мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях «Комета 120» на 120 пассажиров, и сейчас запустили параллельно катамараны, также скоростные», — сказал Д.Мантуров.

В 2016 году ЦКБ по СПК им.Алексеева разработало прототип нового судна для организации морского сообщения между Сочи и Крымом «Комета 120М». Его построили в Рыбинске Ярославской области, а доработку и тестирование в море с ноября 2017 года проводили в Севастополе.

20 июля 2018 года была получена лицензия на перевозку пассажиров на регулярной линии «Севастополь – Ялта – Севастополь». Навигация разрешена только в летнее время. Путь из Севастополя в Ялту на «Комете» занимает около двух часов.

В декабре 2018 года правительство РФ приняло постановление о субсидировании скоростных перевозок на судах на подводных крыльях в Азово-Черноморском бассейне.