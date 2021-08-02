Малый и средний бизнес обещают опять поддержать

На оперативном совещании с вице-премьерами 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах, которые должны помочь малому и среднему бизнесу страны преодолевать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

— Правительство продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении. В ряде регионов сохраняются, а в других — вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с распространением коронавируса, — отметил М.Мишустин.

Чтобы помочь предпринимателям пройти этот непростой период, правительство решило направить дополнительные средства на их поддержку.

— Выделим восемь миллиардов рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас, — объяснил механизм выплат премьер-министр.