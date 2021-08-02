Культурно отдыхать молодежи поможет «Пушкинская карта»

В России запускают программу, которая даст возможность молодым людям покупать билеты в театры и музеи за счет государства.

О старте проекта объявил на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На первый этап реализации программы «Пушкинская карта», о запуске которой с 1 сентября объявил в ходе «Прямой линии» президент, выделено почти четыре миллиарда рублей.

Правительству было поручено разработать механизм, дающий возможность каждому желающему юноше или девушке в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет. Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей страны без ограничений. Программа позволит почти 13 миллионам молодых граждан России получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства.

В 2021 году номинал карты составит 3 тысячи рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти.

Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале государственных услуг.

— Уверен, что эта мера социальной поддержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к культурным ценностям, но и придаст новый импульс всей отрасли, — сказал М.Мишустин.