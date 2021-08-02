Крымчанин Глеб Бакши обеспечил себе олимпийскую медаль

Российский боксер, заслуженный мастер спорта международного класса Глеб Бакши прошел в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории «второй средний вес» (до 75 кг) и гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль.

В четвертьфинальном поединке Г.Бакши единогласным решением судей победил представителя Гаити Даррелла Вальсента.

Г.Бакши — крымчанин, родился в Симферополе в 1995 году. Боксом он начал заниматься в семилетнем возрасте в симферопольском клубе «Таврия». В 2015 году поступил на факультет физической культуры и спорта Крымского федерального университета им.Вернадского.

В 2018 году тренировался и стал выпускником Севастопольской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу. Первый тренер спортсмена — Олег Мельник.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор СШОР №4 по боксу Валентин Соболевский, Г.Бакши тренировался в руководимой им школе два года.

— У нас он выполнил норматив мастера спорта международного класса. Хороший спортсмен! — охарактеризовал олимпийца В.Соболевский.

Кроме О.Мельника, в подготовке спортсмена принимали участие заслуженный тренер Украины по боксу Иван Карандей, а также мастер спорта международного класса Андрей Закарьян.

На счету Г.Бакши — победы и призерство на всероссийском, европейском и мировом уровнях. Так, на 35-м международном турнире Феликса Штамма в марте 2018 года боксер одержал победу, а в октябре занял первое место на чемпионате России по боксу среди мужчин, после чего был включен в состав сборной России на Европейских играх 2019 года в Минске.

На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге Г.Бакши стал чемпионом. В апреле 2021 года — победителем в весе до 75 кг международного турнира «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». В 2019 году Г.Бакши также победил на чемпионате мира.

По информации В.Соболевского, после олимпиады Г.Бакши планирует перейти из любительского спорта в профессиональный.

На сайте олимпийского Токио на персональной странице Г.Бакши говорится, что на спортивное становление спортсмена оказал влияние его отец и украинский боксер Александр Усик.

Добавим, что в полуфинальном поединке 5 августа на Олимпиаде в Токио Г.Бакши встретится с бразильцем Эбертом Соузой.

Справка

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2020 года проходят с 24 июля по 8 августа 2021 года. Разыгрывается 13 комплектов наград — 8 у мужчин и 5 у женщин. В каждой весовой категории от страны выступает только один спортсмен. Традиционно во всех дисциплинах бронзовых наград удостаиваются оба боксера, проигравшие в полуфинале.