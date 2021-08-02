Фонд защиты обманутых дольщиков нуждается в дополнительных 60 млрд рублей

По его словам, речь идет о дофинансировании федеральной программы. Только в этом случае к 2024 году программу защиты обманутых дольщиков можно будет завершить в целом.

— Пока на следующий год мы получили от Минфина подтверждение на 27 миллиардов, остальные 33 миллиарда у нас стоят на разногласиях. Будем этим заниматься, — сказал вице-премьер.

О также сообщил о желании закрыть данную проблему. Речь идет о специально созданном фонде.

Одновременно вице-премьна рассказал об активной работе с инвесторами, которые строят дома за счет собственных средств.