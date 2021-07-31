Запустят первый этап городской электрички

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, этот вопрос – в хорошей стадии проработки, первый этап будет запускаться. Речь идет о 12 станциях и платформах.

— Это новый общественный транспорт, который будет запущен в Севастополе на имеющейся инфраструктуре, с перспективой до 2030 года электрификации и расширения, — сказал на брифинге по итогам встречи с вице-премьером М.Развожаев.

Особо было подчеркнуто, что это будет интересный, важный и нужный для города проект.