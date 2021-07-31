В СевГУ хотят поступить 20 тысяч абитуриентов
Университет побил рекорд прошлого года по количеству заявлений на поступление
СевГУ завершил прием документов от абитуриентов, желающих поступить по результатам ЕГЭ на бюджетные места по программам подготовки бакалавров и специалистов. Всего в этом году подано 20357 заявлений на бюджет против 16029 в прошлом году. Средний конкурс по всем направлениям — 11,4 человека на место.
До 11 августа абитуриенты должны предоставить согласие на зачисление, которое будет произведено 17 августа.
2 августа в разделе приемной комиссии на сайте СевГУ размещены официальные конкурсные списки поступающих.
«Зачисление абитуриентов на основные бюджетные места произойдет 17 августа, — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Александр Митус. — Согласия на зачисление принимаются до 11 августа».
По количеству бюджетных мест лидерами являются направления: информационные системы и технологии (76 мест), электроэнергетика и электротехника (75), информатика и вычислительная техника (75).
Самый высокий конкурс — на юриспруденцию (89 человек на место), государственное и муниципальное управление (47 человек на место) и социологию (42 человека на место).
Приемная кампания в СевГУ стартовала 20 июня. В этом году бюджетных мест в вузе по сравнению с предыдущим стало больше. Всего в 2021 году в университете открывается бюджетных мест: на бакалавриат и специалитет — 1791, магистратуру — 343, 175 мест выделено по программам среднего профессионального образования. Также ведется обучение на внебюджете и впервые в этом году набирают учащихся в лицейские классы по двум профилям: техническому и гуманитарному.
Особенности поступления в 2021 году
В 2021 году дистанционный прием документов — обязательное требование для всех вузов. Подавать заявку в любой университет можно через специальный сервис на портале Госуслуги или через личный кабинет абитуриента на сайте Севастопольского госуниверситета.
Не потребуется от абитуриента и информации о баллах по ЕГЭ — в 2021 году приемная комиссия получит результаты экзаменов из общей государственной базы данных.