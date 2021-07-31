В СевГУ хотят поступить 20 тысяч абитуриентов

СевГУ завершил прием документов от абитуриентов, желающих поступить по результатам ЕГЭ на бюджетные места по программам подготовки бакалавров и специалистов. Всего в этом году подано 20357 заявлений на бюджет против 16029 в прошлом году. Средний конкурс по всем направлениям — 11,4 человека на место.

До 11 августа абитуриенты должны предоставить согласие на зачисление, которое будет произведено 17 августа.

2 августа в разделе приемной комиссии на сайте СевГУ размещены официальные конкурсные списки поступающих.

«Зачисление абитуриентов на основные бюджетные места произойдет 17 августа, — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Александр Митус. — Согласия на зачисление принимаются до 11 августа».

По количеству бюджетных мест лидерами являются направления: информационные системы и технологии (76 мест), электроэнергетика и электротехника (75), информатика и вычислительная техника (75).

Самый высокий конкурс — на юриспруденцию (89 человек на место), государственное и муниципальное управление (47 человек на место) и социологию (42 человека на место).

Приемная кампания в СевГУ стартовала 20 июня. В этом году бюджетных мест в вузе по сравнению с предыдущим стало больше. Всего в 2021 году в университете открывается бюджетных мест: на бакалавриат и специалитет — 1791, магистратуру — 343, 175 мест выделено по программам среднего профессионального образования. Также ведется обучение на внебюджете и впервые в этом году набирают учащихся в лицейские классы по двум профилям: техническому и гуманитарному.

Особенности поступления в 2021 году

В 2021 году дистанционный прием документов — обязательное требование для всех вузов. Подавать заявку в любой университет можно через специальный сервис на портале Госуслуги или через личный кабинет абитуриента на сайте Севастопольского госуниверситета.

Не потребуется от абитуриента и информации о баллах по ЕГЭ — в 2021 году приемная комиссия получит результаты экзаменов из общей государственной базы данных.