В Севастополь до 2025 года планируют привлечь 200 млрд инвестиций

По его мнению, это непростая задача. Нужно создать условия, чтобы инвесторы вкладывались, создавали рабочие места, производства, дополнительное жилье и инфраструктура.

— Сегодня мы заслушали в первом приближении план по привлечению инвестиций. Набор проектов больше, чем на 200 миллиардов. Задача – в их сопровождении. Сегодня банк РНКБ принимал участие в заседании, это основной банк, финансирующий строительство в Севастополе. Мы договорились, что раз в квартал будем оценивать, какой объем инвестиций привлечен в город, — прокомментирован М.Хуснуллин.