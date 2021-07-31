В Севастополь до 2025 года планируют привлечь 200 млрд инвестиций

В Севастополь до 2025 года планируют привлечь 200 млрд инвестиций
О столь амбициозных планах правительства 30 июля сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
По его мнению, это непростая задача. Нужно создать условия, чтобы инвесторы вкладывались, создавали рабочие места, производства, дополнительное жилье и инфраструктура.
— Сегодня мы заслушали в первом приближении план по привлечению инвестиций. Набор проектов больше, чем на 200 миллиардов. Задача – в их сопровождении. Сегодня банк РНКБ принимал участие в заседании, это основной банк, финансирующий строительство в Севастополе. Мы договорились, что раз в квартал будем оценивать, какой объем инвестиций привлечен в город, — прокомментирован М.Хуснуллин.