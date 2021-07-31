Строительство трех съездов с «Тавриды» к морю затянулось из-за роста цен

Реализация трех приоритетных проектов строительства съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью в Крыму затянулась после удорожания стройматериалов и возникшей необходимости пересчета цен.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я сегодня подробно разобрал техническое задание, вместе с коллегами посмотрел. Конечно, серьезные поправки сейчас вносит удорожание стройматериалов, мы сейчас делаем пересчеты цен, это вынужденная мера. Но это тоже приводит к определенному затягиванию, потому что надо смету заново пересчитать, заново пройти экспертизу и после этого внести поправки в контракты. Мы три этих основных съезда рассматриваем: в сторону Судака, Ялты и еще один съезд в районе Бахчисарая», — цитирует М. Хуснуллина ТАСС.

По его словам, эти съезды с трассы «Таврида» считаются приоритетными проектами.

«Большая работа ведется по приведению в норматив муниципальных дорог. Жители знают, что все небольшие муниципальные дороги, казалось бы, не такие большие, но очень важные для населения. И в этом году по программе дорожного строительства Крым, действительно, идет на первом месте в стране», — отметил М.Хуснуллин.