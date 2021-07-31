Севастополь болеет на Олимпиаде за Анастасию Долгову

Спортсменка из Инкерманской школы олимпийского резерва в составе сборной России по гребле на байдарках будет бороться за «золото» на Олимпийских играх в Токио.

Предварительные заезды на дистанции 500 метров на гребном канале в районе Токийского залива состоятся 6 августа.

А.Долгова — мастер спорта России международного класса, победитель всероссийских соревнований, первенств России, призер первенств Европы (2017-2021), первенств и Кубков мира (2019-2021), член Сборной команды Севастополя и России по гребле на байдарках и каноэ 2016-2021 гг.

А.Долговой 21 год. Заниматься греблей она начала в мае 2014 года, попробовав себя до этого в гандболе и тхэквондо. Первые три месяца девушка просто не могла усидеть в лодке — постоянно переворачивалась. В какой-то момент тренеры отделения гребли на байдарках и каноэ СШОР №8 Вадим и Ирина Никитенко даже перестали обращать на новенькую внимание. Но спустя некоторое время она наконец смогла поймать баланс. С этого дня и началась спортивная карьера А.Долговой.

Путевку в олимпийский Токио она завоевала в августе 2019 года на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в составе женского экипажа сборной команды РФ.

Добавлено: Не вышли в полуфинал

В четвертьфинальном заезде соревнований Олимпийских игр-2020 по гребле на байдарках и каноэ у женщин в категории байдарка-четверка на расстояние 500 м Россию представляла четверка — Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская. Им удалось финишировать лишь седьмыми, а в полуфинал квалифицировались только шесть лучших команд.