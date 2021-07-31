Обсудили вопросы развития города

В пятницу, 30 июля, в Севастополе вице-премьер Марат Хуснуллин обсудил наиболее важные вопросы развития города с губернатором Михаилом Развожаевым.

Как рассказал сам вице-премьер, беседа длилась два часа и была отмечена дистанционным присутствием представителей всех федеральных органов власти.

Одними из главных вопросов, которые обсуждались на встрече, были водоснабжение, жилищное строительство, ремонт школ и культурный кластер на мысе Хрустальный.

Природа помогла

Как отметил М.Хуснуллин, на два года Севастополь совершенно точно обеспечен водой. Приняты решения в отношении Бельбекского водозабора и бурения новых скважин.

Он также отметил, что в деле водообеспечения погода помогла.

— За последнее время можно сказать, что гарантировано обеспечение водой Севастополя, —сказал вице-премьер.

Капитальный ремонт школ

Второе принятое решение коснулось капитального ремонта школ.

— Буквально позавчера состоялось совещание у президента, где он рассматривал ход подготовки школ к учебному году и поставил задачу максимально сократить сроки капитального ремонта школ, составить программу до 2026 года включительно отремонтировать все Школы, которые в этом нуждаются. Мы с губернатором приняли решение по ФЦП выделить деньги на проектирование на все аварийные школы и постараться это сделать за три года. Это большая серьезная работа, и я думаю, что жители города, чьи дети ходят в школу, ее почувствуют, — рассказал М.Хуснуллин.

Как добавил губернатор М.Развожаев, для обеспечения комплексного подхода к ремонту школ президент РФ поддержал выделение денег на проектно-сметную документацию по ремонту школ, после чего выделить соответствующее финансирование.

Глава города отметил, что из всех севастопольских школ только одна находится в аварийном состоянии и будет закрыта. Все остальные просто требуют капитального ремонта, поскольку долгое время по ним не было инвестиций.

Развитие города

Реализация ФЦП — еще один пункт обсуждения.

— Мы подробно обсудили вопросы, связанные с реализацией ФЦП, надеемся, что к концу года все планы будут выполнены. Мы наметили планы по дальнейшему строительству, с учетом, что подорожали все строительные материалы, из-за чего придётся немного поменять программу. Но ни от чего мы не откажемся, — пообещал вице-премьер, после чего отправился с губернатором смотреть, как идет реализация программы культурного кластера на мысе Хрустальный.