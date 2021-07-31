Главная Новости Деньги Бюджет

На водоснабжение Севастополя Министерству обороны выделили еще 307 миллионов рублей

Щербакова Евгения

Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это один из пунктов плана по улучшению водоснабжения города, который был разработан еще в прошлом году.

По его словам, речь идет о четырех скважинах, которые были пробурены в районе села Верхнесадовое, с общим дебетом воды порядка 4 тысяч кубомеров в сутки.

— Эти средства выделят Министерству обороны, чтобы организация, которая строила водозабор на Бельбеке, завершила обвязку этих скважин и можно было их технологически соединить с водозабором на Бельбеке. Дабы они постоянно давали возможность пополнять резервуар Бельбекского водозабора, держать его в постоянной готовности, — сказал глава города.