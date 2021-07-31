На водоснабжение Севастополя Министерству обороны выделили еще 307 миллионов рублей

Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это один из пунктов плана по улучшению водоснабжения города, который был разработан еще в прошлом году.

По его словам, речь идет о четырех скважинах, которые были пробурены в районе села Верхнесадовое, с общим дебетом воды порядка 4 тысяч кубомеров в сутки.

— Эти средства выделят Министерству обороны, чтобы организация, которая строила водозабор на Бельбеке, завершила обвязку этих скважин и можно было их технологически соединить с водозабором на Бельбеке. Дабы они постоянно давали возможность пополнять резервуар Бельбекского водозабора, держать его в постоянной готовности, — сказал глава города.