Крыму и Севастополю выделили дополнительно по 2 млрд рублей

— Так как есть объективные трудности в строительстве ряда объектов, чтобы не быть зажатыми рамками одного бюджетного года, мы договорились, что до следующего года мы деньги даем на опережающее развитие с последующим замещением лимитов. То есть, это такая техническая операция, которая позволит одни объекты ФЦП заместить другими. Такое решение правительством принято, деньги выделены из резервных фондов, — пояснил М.Хуснуллин.

Как сообщается на сайте кабмина РФ, 30 июля на заседании правительства принято решение о предоставлении в 2021 году бюджету Севастополя дотации из федерального бюджета. «Во исполнение указания президента Российской Федерации проектом распоряжения предлагается предоставить финансовую помощь бюджету Севастополя на оплату задолженности по лизинговым платежам, возмещение расходов (межтарифной разницы) организациям в сфере теплоснабжения и оплату труда работников учреждений здравоохранения», — говорится в документе.