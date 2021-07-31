До конца года обещают сдать 32 объекта ФЦП

Об этом сообщил губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Тема обсуждалась 30 июля во время его встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

— В ходе встречи были обсуждены проекты ФЦП, из которых сейчас 32 – в стройке, а 16 – совершенно точно будут сданы до конца 2021 года. Столько же будут иметь 100-процентную строительную готовность, но так как технологическая готовность к сетям усложнена, ввод состоится в 2022 году. Взамен на этот год будут перенесены столько же объектов с 2022 года, сохранив общее их количество по программе. В основном, речь идет об объектах газификации, — пояснил М.Развожаев.

По его словам, правительство также планирует серьезно заниматься инвентаризацией земельных активов и наведением порядка в этой сфере. С целью синхронизировать работы по генплану подписывается соглашение с Росреестром.