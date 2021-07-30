Затонувший у Фиолента катер отбуксировали в Балаклаву

Сотрудники специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю выполнили буксировку затонувшего судна с Фиолента в Балаклавскую бухту, на территорию завода «Металлист».

Происшествие с прогулочным катером случилось 29 июля на расстоянии в одну милю у мыса Фиолент. Сообщение, что судно терпит бедствие, экстренные службы приняли в 18.00. Девять человек с тонущего плавсредства (в том числе четыре ребенка) были приняты на борт проходящих вблизи маломерных судов, медицинская помощь им не потребовалась.

Судну, носовая часть которого поднималась из воды примерно на метр, а кормовая была затоплена, водолазы МЧС придали плавучесть при помощи понтона парашютного типа. Утром 30 июля катер чрезвычайного ведомства транспортировал его в Балаклаву — на территорию завода «Металлист».