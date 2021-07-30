В районе мыса Тузла ищут пропавшего дайвера

В дежурную часть Керченского линейного отдела полиции поступило сообщение от капитана маломерного судна, что в районе мыса Тузла погрузился и не выплыл дайвер.

Было установлено, что на маломерном судне, помимо пропавшего дайвера, находились двое его знакомых. Мужчины уже закончили погружения и собирались домой, но один из друзей решил погрузиться еще раз, но так и не выплыл.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение 47-летнего жителя Керчи — Белова Дмитрия Аркадьевича, тело которого возле маломерного судна не обнаружено. На месте происшествия утром 30 июля возобновлены поисковые мероприятия, прекращавшиеся с наступлением темноты.