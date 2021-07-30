В Балаклаве будет новая детская поликлиника

Соответствующий контракт 23 июля подписан между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства Севастополя» и московским ООО «Смартстрой».

Финансирование установки модульного здания производится за деньги, выделяемые Севастополю из бюджета Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве. За 167,87 млн рублей подрядчик до 30 ноября 2021 года обязуется закупить, привезти, смонтировать и сдать в эксплуатацию двухэтажное здание поликлиники.

Как рассказала «Севастопольской газете» главврач больницы №9 Елена Волкова, здание, в котором детская поликлиника размещается сейчас, совершенно не соответствует лицензионным требованиям к российским медучреждениям. Поэтому было решено на территории больницы возвести новое модульное здание, в котором будут вода, канализация и обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Новая поликлиника будет полностью укомплектована всеми необходимыми кабинетами и помещениями для персонала.

Участок на территории больницы в Балаклаве на ул.Мира под новую поликлинику есть, нужно только снести старые сараи и спилить аварийные тополя.