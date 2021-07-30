Росгеология продолжает искать пресную воду под Азовским морем

Специалисты Росгеологии пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 метров около берега для определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря, сообщила пресс-служба компании.

«Геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод. Компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега», — приводит ТАСС слова генерального директора — председателя правления Росгеологии Сергея Горькова.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее 30 июля в Крыму сообщил, что первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. По его словам, данные по качеству и объеме запасов намерены получить к концу сентября.

Специалисты Росгеологии в ходе бурения первой поисковой скважины в акватории Азовского моря получили приток воды из пласта на глубине около 100 м. «В настоящее время проводится пробная откачка воды для определения объема подземных вод, пробы направлены в лабораторию оценки качества воды», — говорится в сообщении.

Детальные сейсморазведочные и электроразведочные работы ведутся в акватории Азовского моря с середины апреля. «Решение о поиске запасов пресных вод под дном Азовского моря было принято на основании рекомендаций геологов и палеоэкологов. Миллионы лет назад на месте Азовского моря проходили русла больших рек — палео-Дона и палео-Кубани, под дном которых, по прогнозам ученых, находились подземные русла, которые и сегодня могут содержать запасы пресных вод. По результатам анализа полученных геофизических данных была определена точка бурения первой поисковой скважины. В середине июля компания приступила к поисковому бурению», — отмечается в сообщении.

Ранее власти Крыма сообщали, что изучается потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря. Планируется, что они станут еще одним источником водоснабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

Росгеология — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.