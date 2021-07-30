Получение разрешений на спил сухих деревьев нужно упростить

Снос сухих и аварийоных деревьев нужно перевести в разумное поле, о чем 29 июля распорядился губернатор Михаил Развожаев.

Добиться решения о сносе сухих деревьев для жителей города — настоящая проблема, на что они неоднократно жаловались в социальных сетях и о чем много раз сообщали главы муниципалитетов. Иная переписка по поводу сноса конкретного сухого и часто аварийного дерева растягивается на месяцы и даже на годы. Почему так и кто виноват?

Руководитель Севприроднадзора Юлии Гаврилова винит в том управляющие компании, которые нередко получают порубочный билет, но не реализовывают его. Другой вариант — за порубочным билетом не приходят вовсе. Она также сообщила, что у Севприроднадзора есть предложение, как с такой ситуацией справиться, внеся изменения в соответствующий нормативный акт.

— Длительная переписка по поводу сухой ветки — это ни в какие ворота! Должна быть простая технология: позвонили, заявку оставили, в тот же или на следующий день приехали специалисты: посмотрели, убедились, что сухая, дали согласование, пришла управляющая компания и спилила, если дерево не краснокнижное, — прокомментировал пояснения подчиненной губернатор М.Развожаев.

Однако, как оказалось, Ю.Гаврилова полагает, что сегодня все именно так и происходит. По ее информации, исключение составляют разве что кранокнижные деревья, на которые получать разрешение на спил нужно вызовом специалиста из Кранодарского края. Только он может зафиксировать и провести оценку погибшего растения.

На это М.Развожаев предложил найти иное решение.

— Эти сухие памятники по всему городу стоят. Люди не понимают, что это краснокнижное дерево, по которому нужно вызывать специалиста из Краснодара, — обратился он к Ю.Гавриловой. В ответ она ответила, что, если территориалоьный орган МЧС подтверждает, что данное дерево несет угрозу жизни человеку, то его можно снести без разрешительных документов Росприроднадзора.

Столь сложная конструкция не удовлетворила главу города. По его словам, необходимо разработать дистанционную технологию получения разрешений для деревьев, которые не несут явную угрозу, но стоят засохшими.

— Надо все это в какое-то разумное поле приводить! — считает он.

Правда, за отсутствием пока этого самого разумного поля, граждане продолжают писать письма с просьбой спилить засохшие в их дворах деревья и получать в ответ бессмысленные отписки из управляющих компаний, на фоне которых без всяких препятствий производится спил вполне здоровых деревьев. Как это, например, случилось 29 июля с кедром у здания отдела МВД по Ленинскому району на улице Щербака, 8.

«Севастопольская газета» направила запрос в Севприроднадзор для выяснения причин сноса дерева и получения информации о планируемых компенсационных посадках.