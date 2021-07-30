На Фиоленте произошло кораблекрушение

В миле от берега в Балаклавском районе Севастополя затонул прогулочный катер. Пассажиры и капитан спасены.

Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному Центра гражданской защиты Севастополя 29 июля в 18.00. К месту бедствия — в район мыса Фиолент оперативно вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава».

По прибытию на место было установлено, что нос судна виден из воды на метр, рядом работает катер береговой охраны.

Как сообщил капитан затонувшего катера, его пассажиры ранее были эвакуированы проходящими катерами и доставлены на берег. Пострадавших и нуждающихся в медицинской помощи нет.

Спасатели помогли провести работы по подготовке к буксировке затонувшего судна катером береговой охраны, сообщили пресс-службе ГКУ ЦГЗ Севастополя.