Медуза потопила катер с туристами

В районе грота Дианы у мыса Фиолент во второй половине дня 29 июля затонуло маломерное прогулочное судно, на борту которого находились отдыхающие. Для расследования на место происшествия выдвинулись сотрудники Севастопольского линейного отдела и представители Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

В ходе опроса пострадавших и капитана маломерного судна выяснилось, что во время морской прогулки на расстоянии около 10 км от береговой линии, в районе мыса Фиолент, туристы увидели в морской воде медузу. Все 10 пассажиров вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести катер получил сильный крен на борт и перевернулся. Люди оказались в воде.

На помощь терпящим бедствие пришли экипажи двух экскурсионных катеров. Они вытащили людей из воды и доставили на берег. Пострадавших нет.

Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу.

По факту произошедшего транспортной полицией и Следственным комитетом проводится проверка. Собранные материалы лягут в основу процессуального решения в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.