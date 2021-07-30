К роддому №1 пристроят быстровозводимый модуль для МРТ

К зданию родильного дома в микрорайоне Стрелецкой бухты со стороны ул.Щелкунова пристроят быстровозводимый модуль для аппарата МРТ.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Модуль возведут на «московские деньги», стоимость поставки и монтажа — 14,4 млн рублей. Контракт на поставку быстровозводимого модуля под размещение МРТ ГБУЗС «Городская больница №5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» на пр.Гагарина, 17-В, ГКУ «Единая дирекция капитального строительства Севастополя» заключило с местной фирмой ООО «Фаворит».

Согласно условиям госконтракта, подрядчик обязуется ввести объект в эксплуатацию до 30 ноября 2021 года.