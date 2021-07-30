Изучают влияние человека на морских обитателей Фиолента и мыса Айя
Ученые ФИЦ ИнБЮМ им.Ковалевского РАН в рамках выполнения научных исследований проводят обследование морской акватории охраняемых территорий Севастополя.
Уже выполнены подводные работы по изучению донных биоценозов, выявлению ареалов охраняемых видов и оценке степени антропогенного воздействия на гидробионтов морской акватории памятника природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент», сообщила пресс-служба Севприроднадзора.
Следующая точка исследований — акватория заказника «Мыс Айя».