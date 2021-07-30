Бюджет Севастополя сбалансируют двумя миллиардами рублей

Кабмин РФ 30 июля рассмотрел ряд документов, которые направлены на дальнейшее развитие Республики Крым и Севастополя.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, около 2 млрд рублей будет направлено на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Средства пойдут в том числе на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов.

Работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму ведутся в ускоренном порядке. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов кабмин добавит свыше 2 млрд рублей. Это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям полуострова.

Также будут усовершенствованы условия работы свободной экономической зоны, которая действует на этих территориях. Будет увеличен минимальный порог капиталовложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта на территорияз СЭЗ на полуострове. Для малого и среднего бизнеса он составит не менее 6 млн рублей. Для остальных — 60 млн в первые три года работы. Также вводится обязательный мониторинг выполнения предпринимателями условий договора.

«Эти шаги позволят привлечь в регионы более крупные инвестиции, повысить оперативность принятия решений по приоритетам развития. И будут способствовать достижению целей и задач, которые содержатся в государственной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя», — объяснил премьер-министр.

Справка

Бюджет Севастополя на 2021 год: по доходам — 52,5 млрд рублей, по расходам — 54,6 млрд рублей, дефицит бюджета — 2,1 млрд рублей.