Зеленые насаждения будут мониторить на средства фонда компенсационного озеленения

Правительством Севастополя 29 июля принято постановление, позволяющее использовать средства фонда компенсационного озеленения на проведение мониторинга и инвентаризации зеленых насаждений на территории города.

— Помимо разработки проектов озеленения, принятие постановления позволит в рамках реализации средств зеленого фонда проводить инвентаризацию существующих зеленых насаждений на землях, принадлежащих правительству Севастополя, — представила проект документа начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, важно сначала сделать предварительную оценку состояния зеленых насаждений в конкретном районе, а потом определяться, где необходимо провести озеленение.

— Мы будем наблюдать и за существующими зелеными насаждениями, вести мониторинг, дополнительно высаживать там, где зеленых насаждений недостаточно, планировать работы по уходу, параллельно с компенсационным озеленением, — продолжила Ю.Гаврилова.

Последнее вызвало у губернатора Михаила Развожаева явные опасения: «Ну, чтобы в мониторинг сплошной это все не превратилось! Идеология была как раз, чтобы эти деньги физически были видны в качестве других деревьев, высаженных и купленных. Чтобы мы не подменили деятельность сплошным мониторингом, — огреагировал он.

Как ранее сообщала «Севастопольская газета», компенсационный фонд должнен накапливать средства за изъятые деревья, уничтоженных, например, при строительных работах.