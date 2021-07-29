В лагере «Ласпи» ведут расследование

Специалисты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование по факту заболевания детей в ДОЛ «Ласпи», а прокуратура — проверку.

По поручению прокурора Севастополя Марка Большедворского организована проверка в связи с заболеванием детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Ласпи».

22 и 23 июля в лагерь выезжали бригада педиатров и специалисты Роспотребнадзора. Детей протестировали на коронавирус. Был выявлен один бессимптомный носитель. После чего 30 человек — весь контактный по covid-19 отряд — отправили по домам, а троих детей с диагнозом «ОРВИ» пришлось госпитализировать.

Как сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко, прокуратура Балаклавского района внесла представление об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).