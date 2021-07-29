В Херсонесе пять дней показывают оперу и балет

В этом году на огромной сцене, смонтированной в портовой части древнего города, с 28 июля по 1 августа выступают артисты Государственного академического Мариинского театра.

«Мы являемся объектом культурного наследия, и раздел по сохранению был подготовлен специалистами музея «Херсонес Таврический», установка сцены шла под контролем археологов. Посмотрите, под сценой растет трава. Мы не затронули ни дернового слоя, ни, конечно, памятника», — отметила директор музея-заповедника Елена Морозова.

Фестиваль «Опера в Херсонесе» проходит в пятый раз.

Согласно программе, в первом — оперном отделении зрители услышат арии из опер Петра Чайковского, Руджеро Леонкавалло, Шарля Гуно, Джузеппе Верди и других. Во втором — представлен одноактный балет Алексея Ратманского на музыку Дмитрия Шостаковича Concerto DSCH.

«Я в первый раз приехал в Севастополь, мне очень понравилось. Здесь очень хорошая энергетика: очень жду зрителей, у меня есть волнение, но по-хорошему, такое, когда хочется быстрее танцевать», — поделился ТАСС перед выступлением премьер Мариинского театра Кимин Ким.

О фестивале

Впервые фестиваль прошел в 2017 году и включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. Цель фестиваля — популяризация и развитие традиций балетного и оперного искусства среди широкой аудитории. Ежегодно он привлекает в Севастополь туристов и является одним из ключевых событий в летний период. В числе участников прошлых лет были артисты Большого театра, Сергей Полунин, Осиэль Гюнео, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр «Новая опера», Фабио Мастранджело, Лауретта Саммерскейл и другие.

Организаторами V Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» выступают АНО «Русские сезоны» в сотрудничестве с ООО «Вижн Медиа Центр» по поручению министерства культуры РФ, при поддержке правительства Севастополя и музея-заповедника «Херсонес Таврический».