Улица Шевченко закрыта для проезда до 30 сентября

Ограничение движения транспорта, введенное в связи с капитальным ремонтом дороги на ул.Шевченко от ул.Маринеско до Столетовского проспекта, продлевается до 30 сентября. Такую информацию сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Ограничения введены на нескольких участках:

— от дома №20 по ул.Тараса Шевченко до ул.Косарева;

— на проезде пр.Столетовский – ул.Тараса Шевченко;

— от ул.Косарева до Фиолентовского шоссе.

Капитальный ремонт ул.Шевченко ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Срок окончания работ по контракту — декабрь 2021 года. Для обеспечения безопасности дорожного движения на улице обустроят 12 пешеходных переходов, в том числе два регулируемых. Светофоры появятся в районе остановок общественного транспорта «ТЦ Европа» и у Metro.